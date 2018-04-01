Главный хулиган НХЛ: Милан Лючич дерется с вратарями и бьет судей

В субботней игре с «Эдмонтоном» вратарь «Калгари» Майк Смит отразил 34 броска, не дал забить Коннору Макдэвиду и помог своей команде победить со счетом 3:2. Почти идеальный матч для голкипера, если бы не один эпизод в начале третьего периода. Смит решил толкнуть нападающего «Ойлерз» Милана Лучича, который приехал на пятак у его ворот, и точно не ожидал, что форвард ответит на этот так агрессивно. Пока защитники «Флэймз» спешили на помощь своему вратарю Лучич успел нанести несколько ударов и сбил с его головы маску. Лучич и Смит были не против продолжить спарринг, но судьи решили его остановить.

Лучич проводит в НХЛ одиннадцатый сезон и за ним давно закрепилась слава бойца и хоккейного хулигана. Канадец сербского происхождения обожает силовую игру, нередко дерется, а вратари и даже судьи никогда не были для него какими-то особенными участниками матча — им от 193-сантиметрового форварда доставалось не раз. Вот так в 2011-м году от Лучича прилетело голкиперу Райану Миллеру

А вот момент одного из матчей сезона-15/16. Во время очередной массовой стычки с участием Лучича его удар пришелся в лицо арбитру Джею Шаррерсу. Признаем, что, скорее всего, форвард сделал это не специально, а потому не был наказан даже двухминутным штрафом.

Периодически доставалось и самому Лучичу — четыре года назад Дэлтон Праут победил его всего одним ударом.

А это еще одни бой Лучич — Праут. Здесь чистая победа по очкам досталась Милану.

Но в мужественности этому парню точно не откажешь. В январе один из соперников коньков порезал ему шею, а через несколько минут Лучич уже позировал для собственного твиттера.

Стоит признать, что Лучич довольно неплохо играет в хоккей. За свою карьеру в НХЛ он набрал больше 400 очков, а жесткость и агрессия — это особенности его стиля.