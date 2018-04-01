«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на лондонское дерби

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени. Ставки: ничья за 3.30, результативная ничья за 5.50. «Челси» не проигрывал дома «шпорам» в АПЛ с февраля 1990 года — то есть уже 27 матчей подряд. Действительно, «шпоры» никогда не выигрывали на «Стэмфорд Бридж» в эру АПЛ. Воскресное столкновение обещает быть качественным и классным, я ожидаю увидеть голы.

Обе команды прошли через трудные четвертьфинальные раунды Кубка Англии перед международным перерывом, а теперь, после паузы, продолжают бороться за зону Лиги чемпионов. Я склоняюсь к результативной ничьей», — сказал Оуэн.