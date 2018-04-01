Ещё
Конте не уверен, что избежит увольнения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте не уверен, что избежит увольнения 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матч 32-го тура Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм» может быть определяющим в споре за четвёртое место.
— Должен быть честен, я не знаю, — так ответил главный тренер «синих» Антонио Конте на вопрос, останется ли он на своем посту, если команда не попадет в Лигу чемпионов. — Это не моя проблема, а проблема клуба. Жизнь тренера полна неопределенности. Можно иметь на руках контракт, но нельзя предсказать, что случится через 1 или 2 матча. Мы во многом зависимы от результатов, — добавил Конте на пресс-конференции.
Сейчас «шпоры» опережают соседей по городу на 5 очков. Стартовый свисток в дерби прозвучит в 18:00 мск.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Трабукки станет спортивным директором "Спартака" Прогноз на матч Краснодар - Анжи: смогут ли хозяева порадовать свою публику голами "Атлетико" готов подписать с Дибалой 5-летний контракт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович забил в США с 40 метров4
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут104
Российский боец побил соперника за 10 секунд4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение