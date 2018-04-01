Конте не уверен, что избежит увольнения

Матч 32-го тура Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм» может быть определяющим в споре за четвёртое место.

— Должен быть честен, я не знаю, — так ответил главный тренер «синих» Антонио Конте на вопрос, останется ли он на своем посту, если команда не попадет в Лигу чемпионов. — Это не моя проблема, а проблема клуба. Жизнь тренера полна неопределенности. Можно иметь на руках контракт, но нельзя предсказать, что случится через 1 или 2 матча. Мы во многом зависимы от результатов, — добавил Конте на пресс-конференции.

Сейчас «шпоры» опережают соседей по городу на 5 очков. Стартовый свисток в дерби прозвучит в 18:00 мск.