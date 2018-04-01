В Чемпионате России по Пара-Ски (парашютно-горнолыжное двоеборье) приняли участие более 50 спортсменов из 11 регионов России

Чемпионат России по Пара-Ски, который совместными усилиями организовали федерации парашютного спорта России и Челябинской области, региональное отделение и аэроклуб ДОСААФ «Калачево», привлек внимание более 50 спортсменов из 11 регионов России. Широким оказалось не только географическое представительство претендентов на награды. В числе тех, кто продемонстрировал свое мастерство в прыжках на точность приземления и высокую скорость на трассе слалома, были один заслуженный мастер спорта, пять мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта. На торжественном открытии состязаний участников приветствовали министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко , председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Васильев и директор областного аэроклуба ДОСААФ Михаил Драпиковский.

Ясная и морозная погода помогла спортсменам успешно выполнить всю соревновательную программу: два заезда в гигантском слаломе и серию из шести парашютных прыжков на специально подготовленную площадку приземления.

В сумме двоеборья женских состязаний успех сопутствовал рязанским мастерам спорта. Чемпионский титул завоевала Е. Невская, М. Лукьянова стала серебряным призером. Кандидат в мастера спорта из Нижнего Тагила Свердловской области А. Балуева выиграла «бронзу».

Победу среди мужчин, как и можно было предположить, одержал самый опытный и самый мастеровитый парашютист и слаломист — заслуженный мастер спорта А. Буренин. Своего лидера уверенно поддержали и его товарищи по команде Башкортостана — мастер спорта А. Бикметов, завоевавший «серебро», и мастер спорта международного класса А. Боровик, отмеченный серебряной наградой.

Женский командный зачет выиграли представительницы ВДВ из Рязани. Второй результат у спортсменок из Нижнего Тагила. На третьем месте команда Башкортостана.

У мужчин, естественно, первенство осталось за командой Башкортостана, а призовую компанию победителям составили спортсмены Нижегородской и Новосибирской областей.