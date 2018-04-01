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«Челси» нацелился на защитника «Ньюкасла»
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«Челси» нацелился на защитника «Ньюкасла» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ньюкасла» Джамаал Ласселс попал в сферу интересов «Челси».
Как сообщает Sky Sports, «аристократы» готовы выложить за 24-летнего игрока 34 миллиона евро.
В текущем сезоне Ласселс провел 28 матчей и забил три гола.
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