«Челси» нацелился на защитника «Ньюкасла»

Защитник «Ньюкасла» Джамаал Ласселс попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщает Sky Sports, «аристократы» готовы выложить за 24-летнего игрока 34 миллиона евро.

В текущем сезоне Ласселс провел 28 матчей и забил три гола.