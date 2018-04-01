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Екатерина Юрлова: «Когда прихожу на стрельбу, меня трясет. До сих пор не могу стабилизировать состояние»
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Екатерина Юрлова: «Когда прихожу на стрельбу, меня трясет. До сих пор не могу стабилизировать состояние» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова после победы в гонке преследования на чемпионате России отметила, что хотела показать все, на что способна, на финишном спуске. Она также добавила, что до сих пор не может стабилизировать свое состояние на стрельбе.
Второе место в гонке заняла Маргарита Васильева, тройку лучших замнкнула Ульяна Кайшева.
— Я знаю, что Васильева обладает хорошим ходом, тем более она была сверхмотивирована после успешных гонок здесь. Я решила работать в своем режиме, с запасом пройти первую часть круга и показать что возможно на финишном равнинном спуске и на выходе на стадион, — сказала во флеш-интервью Юрлова. — Решила совладать с эмоциями и дождаться того места, где я могу себя проявить.
Стрельба? Это мое состояние, которое я до сих пор не могу стабилизировать. Мышечно не справляюсь. Когда прихожу на стрельбу, меня трясет. Сложно справиться с тремором. Есть состояние перевосстановления. Лежа было прекрасно стрелять, стоя — сложно.
Недопуск на Олимпиаду? Я стараюсь забыть об этом, это уже не вернуть. Надо жить дальше и думать о том, что происходит сейчас и концентрироваться на настоящем.
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