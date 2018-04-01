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Нижегородец жестоко избил пенсионерку
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Нижегородец жестоко избил пенсионерку 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородец жестоко избил пенсионеркуНижегородец напал на пенсионерку в подъезде одного из домов в Нижнем Новгороде. Жестокое избиение женщины попало в объектив камеры видеонаблюдения. Телеграм-канал Mash разместил запись нападения.
На кадрах видно, как злоумышленник пытался вырвать у пенсионерки сумку, однако женщина начала сопротивляться. Бабушка попыталась отбиться от преступника, однако он начал ее избивать.
Жестокое нападение вызвало резонанс в социальных сетях. Пользователи активно комментировали видео, выражали свое недовольство, а также предлагали помощь пенсионерке и в поимке грабителя.
«Ничего человеческого! Надеемся, по видео его найдут и закроют там, где с ним будут также обращаться до старости!»
«Бабушка божий одуванчик, и так еле на ногах стоит, как хоть рука поднялась на неё!», — писали возмущенные нижегородцы в социальных сетях.
Полиция разыскивает преступника. JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTExMjUxMDc4OSUyNmlkJTNENDU2MjQyODQ3JTI2aGFzaCUzRDk1YWJhN2M1ZGZmODhmMDglMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjY0MCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjM2MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==
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