Захарова назвала причину развязанной Западов «дипломатической войны»

Мария Захарова. Западные страны делают все, лишь бы сорвать проведение ЧМ по футболу в России. Такое мнение высказала в интервью журналистам официальный представитель МИД РФ

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», — цитирует Захарову «Пятый канал».

Захарова уверена, что вариант с отменой мундиаля в России уже невозможен.