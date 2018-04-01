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Захарова назвала причину развязанной Западов «дипломатической войны»
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Захарова назвала причину развязанной Западов «дипломатической войны» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Западные страны делают все, лишь бы сорвать проведение ЧМ по футболу в России. Такое мнение высказала в интервью журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», — цитирует Захарову «Пятый канал».
Захарова уверена, что вариант с отменой мундиаля в России уже невозможен.
Ранее Великобритания призвала все страны-участницы ЧМ-2018 объявить мундиалю политический бойкот. Накануне призыв британских властей поддержал чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, пишет Газета.ру
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