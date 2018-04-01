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Юрлова-Перхт: Игры-2018 уже не вернуть. Надо жить дальше
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Юрлова-Перхт: Игры-2018 уже не вернуть. Надо жить дальше 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о победе в пасьюте на чемпионате России и своём психологическом состоянии из-за пропуска Игр-2018.
«Знаю хорошо, что Маргарита обладает прекрасным ходом. Тем более, думаю, она была сверхмотивирована после успешных стартов на этом чемпионате. Но я решила работать в своём режиме, знаю, на что сейчас способен мой организм.
Решила с зпапасом пройти первую часть это круга и показать что-то во второй. Судя по всем проигрышам, это случалось здесь, на последнем отрезке. Решила совладать с эмоциями и дождаться места, где могу себя проявить.
Разброс на первой «стойке» — это моё состояние, которое до сих пор не могу стабилизировать. Пока мышечно не справляюсь. Когда прихожу на стрельбище, меня немного трясёт, сложно справиться с тремором. «Лёжа» было прекрасно стрелять, со «стойкой» тяжеловато.
Наверное, олимпийской пустоты уже нет, пытаюсь это забыть. Потому что это уже не вернуть. Надо жить дальше. Думать о том, что происходит сейчас, сконцентрироваться на настоящем. Единственный путь для меня сейчас", — сказала Юрлова-Перхт в эфире ТК «Матч ТВ».
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