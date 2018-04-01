Ещё
Вальверде признал, что Месси до сих пор травмирован
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальверде признал, что Месси до сих пор травмирован 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признал, что выпустил бы форварда Лионеля Месси на поле при любом счёте в матче с «Севильей» (2:2). При этом аргентинец не до конца здоров.
— Я планировал выпустить Месси в любом случае, — сказал Вальверде Movistar. — Он травмирован, но пропустил некоторое время, и мы думали, что для него будет лучше сыграть, чтоб прочувствовать соревновательный ритм. Лионель был определяющим. Полагаем, что он будет готов сыграть против «Ромы».
Месси на 58-й минуте вышел на поле в игре с «Севильей» и помог своей команде в концовке отыграть два гола.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Краснодар - Анжи: смогут ли хозяева порадовать свою публику голами Конте не уверен, что избежит увольнения Трабукки станет спортивным директором "Спартака"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович забил в США с 40 метров4
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут104
Российский боец побил соперника за 10 секунд4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение