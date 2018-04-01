Вальверде признал, что Месси до сих пор травмирован

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признал, что выпустил бы форварда Лионеля Месси на поле при любом счёте в матче с «Севильей» (2:2). При этом аргентинец не до конца здоров.

— Я планировал выпустить Месси в любом случае, — сказал Вальверде Movistar. — Он травмирован, но пропустил некоторое время, и мы думали, что для него будет лучше сыграть, чтоб прочувствовать соревновательный ритм. Лионель был определяющим. Полагаем, что он будет готов сыграть против «Ромы».

Месси на 58-й минуте вышел на поле в игре с «Севильей» и помог своей команде в концовке отыграть два гола.