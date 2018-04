Манчини поздравил болельщиков с Пасхой

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на своей странице в Инстаграме поздравил болельщиков с Пасхой. В нынешнем году католики отмечают Пасху 1 апреля. У православных праздник приходится на 8 апреля.

"Желаю вам счастливой Пасхи с семьей и друзьями. Отдыхайте и наслаждайтесь", — написал Манчини.

Ближайший матч «Зенит» проведет сегодня против «Уфы». Встреча 24-го тура чемпионата России начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

Vi auguro una buona Pasqua in famiglia e con gli amici. Riposatevi e divertitevi! I wish you a Happy Easter with family and friends. Get some rest and have fun! #Pasqua2018 #HappyEaster #1aprile

Публикация от Roberto Mancini (@mrmancini10) 1 Апр 2018 в 12:34 PDT