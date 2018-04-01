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Манчини поздравил болельщиков с Пасхой
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Манчини поздравил болельщиков с Пасхой 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на своей странице в Инстаграме поздравил болельщиков с Пасхой. В нынешнем году католики отмечают Пасху 1 апреля. У православных праздник приходится на 8 апреля.
"Желаю вам счастливой Пасхи с семьей и друзьями. Отдыхайте и наслаждайтесь", — написал Манчини.
Ближайший матч «Зенит» проведет сегодня против «Уфы». Встреча 24-го тура чемпионата России начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
Vi auguro una buona Pasqua in famiglia e con gli amici. Riposatevi e divertitevi! I wish you a Happy Easter with family and friends. Get some rest and have fun! #Pasqua2018 #HappyEaster #1aprile
Публикация от Roberto Mancini (@mrmancini10) 1 Апр 2018 в 12:34 PDT
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