Посольство РФ в Британии обратилось к болельщикам ЦСКА

Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии предупредило болельщиков, которые намерены посетить матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.

— В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе, — говорится в обращении посольства.

Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством.

На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

"Арсенал" и ЦСКА сыграют 5 апреля 2018 года.