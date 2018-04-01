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Посольство РФ в Британии обратилось к болельщикам ЦСКА
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Посольство РФ в Британии обратилось к болельщикам ЦСКА 

Евро-футбол.Ру 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии предупредило болельщиков, которые намерены посетить матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.
— В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе, — говорится в обращении посольства.
Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством.
На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
"Арсенал" и ЦСКА сыграют 5 апреля 2018 года.
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