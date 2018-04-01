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В небе над США заметили нечто странное: облако или портал?
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В небе над США заметили нечто странное: облако или портал? 

13 Новостей.ru 49 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Странное явление произошло в небе над Аризоной, которая находится в Америки. Журналисты прислали снимки, на которых можно разглядеть таинственный портал, но тали это на самом деле? Таинственное явление произошло в понедельник 26 марта и до сих пор пользователи Сети не могут понять что же это было на самом деле, выглядит довольно мистически! Американский канал «FOX 10 NEWS » был настолько заинтригован фотографиями, что попросил всех очевидцев события присылать видео и фото явления, чтобы найти ответ на загадку. Официальная наука от комментариев отказалась, поэтому остаётся только гадать о природе возникновения явления.
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