В небе над США заметили нечто странное: облако или портал?

Странное явление произошло в небе над Аризоной, которая находится в Америки. Журналисты прислали снимки, на которых можно разглядеть таинственный портал, но тали это на самом деле? Таинственное явление произошло в понедельник 26 марта и до сих пор пользователи Сети не могут понять что же это было на самом деле, выглядит довольно мистически! Американский канал «FOX 10 NEWS » был настолько заинтригован фотографиями, что попросил всех очевидцев события присылать видео и фото явления, чтобы найти ответ на загадку. Официальная наука от комментариев отказалась, поэтому остаётся только гадать о природе возникновения явления.