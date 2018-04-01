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Неймар — о достижении Алвеса: «Надеюсь, в июле добавится еще один трофей»
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Неймар — о достижении Алвеса: «Надеюсь, в июле добавится еще один трофей» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поздравил одноклубника и соотечественника Дани Алвеса с историческим достижением.
Накануне защитник вместе с парижанами завоевал Кубок французской лиги. В финале «ПСЖ» обыграл «Монако» — 3:0. Это трофей стал для 34-летнего бразильца 37-м в карьере. Неймар оставил сообщение в своем «инстаграме».
«Поздравляю всех, очень рад за вас. Особые поздравления Дани Алвесу. Надеюсь, в будущем еще будут трофеи, включая июль, когда состоится ЧМ. Люблю тебя, мой кумир», — говорится в сообщении.
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