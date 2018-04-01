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В Барнауле состоится 24 часовой марафон в ледяной воде «Доплыть до победы»
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В Барнауле состоится 24 часовой марафон в ледяной воде «Доплыть до победы» 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
7-8 апреля на Пионерском озере в посёлке Булыгино, в рамках Открытого чемпионата города Барнаула по зимнему плаванию, пройдёт 24-х часовой эстафетный марафонский заплыв «Доплыть до победы», сообщает Алтайская Федерация зимнего плавания «Белые медведи».
Всероссийская акция в этом году посвящена 73-й годовщине Победы и 70-летию Всемирного Дня здоровья.
7 апреля состоится заплыв мужчин и женщин на 25 м (брас и вольный стиль), мужчин на 50 м (брас) и смешанная командная эстафета городов (вольный стиль) 4 х 25 м.
8 апреля пройдёт заплыв на 50 м мужчин и женщин (вольный стиль) и мужчин на 100 м (вольный стиль).
Заявки на участие принимаются до 6 апреля.
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