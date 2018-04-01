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«Амкар» поздравил Каряку с днем рождения
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«Амкар» поздравил Каряку с днем рождения 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
«Амкар» на своей странице в Инстаграме поздравил старшего тренера команды Андрея Каряку с днем рождения. Сегодня, 1 апреля, ему исполняется 40 лет.
— Красно-черная семья поздравляет наставника. Желаем и в тренерской карьере заработать столь же авторитетное имя, как и в игроцкой, — говорится в сообщении. — Пусть коллеги будут единомышленниками, подопечные — яркими и исполнительными, карьера — восходящей, а победы — частыми. Пусть семья поддерживает, любит и обеспечивает надежный тыл, футболисты уважают, а болельщики носят на руках.
Каряка является старшим тренером пермяков с января 2015 года. В качестве игрока он выступал за «Крылья Советов», «Бенфику», «Сатурн», «Динамо», «Волгу» и другие клубы. В составе «Бенфики» он стал обладателем Суперкубка Португалии в 2005 году. В активе Каряки 27 матчей и шесть голов в составе сборной России.
С днём рождения, Андрей Константинович! Сегодня день рождения у старшего тренера «Амкара» Андрея Каряки. Красно-чёрная семья поздравляет наставника. Желаем и в тренерской карьере заработать столь же авторитетное имя, как и в игроцкой. Пусть коллеги будут единомышленниками, подопечные — яркими и исполнительными, карьера — восходящей, а победы — частыми. Пусть семья поддерживает, любит и обеспечивает надёжный тыл, футболисты уважают, а болельщики носят на руках. С днём рождения, Андрей Константинович! http://fc-amkar.org/news/32923/
Публикация от ФК «Амкар» (@fc_amkar) 1 Апр 2018 в 1:19 PDT
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