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В Санкт-Петербурге стартовала Спартакиада среди общеобразовательных организаций Минобороны России по пулевой стрельбе
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В Санкт-Петербурге стартовала Спартакиада среди общеобразовательных организаций Минобороны России по пулевой стрельбе 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований 30 марта.
В первый день соревнований 29 марта 2018 года в рамках Спартакиады среди общеобразовательных организаций МО РФ по пулевой стрельбе на базе Санкт-Петербургского городского стрелково-спортивного центра «ДОСААФ России» состоялись соревнования в дисциплинах: ВП-4 (винтовка пневматическая, 40 выстрелов на 10 метров) и ПП-2 (пистолет пневматический, 40 выстрелов на 10 метров).
В ходе упорной борьбы среди участников, выполнявших упражнение из пневматической винтовки, победу одержал Сергей Мякишев (Тюменское ПКУ) с результатом 398,9 очков, второе место занял Владислав Захарчук (Казанское СВУ) с результатом 398,4 очка, на третьем — Максим Анисимов (Оренбургское ПКУ) набравший 393,9 очков.
Среди участников, выполняющих упражнение из пневматического пистолета, победителем стал Олег Кичаев (Ульяновское СВУ) с результатом 377 очков, вторым стал Артемий Озимин (Санкт-Петербургское СВУ) с результатом 369 очков, третье место занял Даниил Дранников (Санкт-Петербургский КВК) с результатом 368 очков.
По итогам первого дня соревнований определились лидеры соревнований: Казанское СВУ, Санкт-Петербургское СВУ, Тюменское ПКУ, Краснодарское ПКУ, Санкт-Петербургский КВК. Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований 30 марта, после выполнения участниками упражнений ВП-2 (винтовка пневматическая, 20 выстрелов на 10 метров) и ПП-1 (пистолет пневматический, 20 выстрелов на 10 метров).
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