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Чемпионат России по футболу. 24-й тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) (прямая видеотрансляция)
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Чемпионат России по футболу. 24-й тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 36 минут назад
Фото: Российский стадион
Сегодня в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу московский ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом» Валерия Карпина, который пока в новом клубе еще не сумел одержать ни одной победы.
Хотя ростовчане дома сыграли вничью с "Зенитом", делая ставку на атакующий футбол. При этом по забитым голам «Ростов» остается одним из худших в лиге (20 голов), меньше забили лишь аутсайдеры — «СКА-Хабаровск» и «Амкар».
Карпин долгое время возглавлял "Спартак" в должности генерального директора и главного тренера, при этом 30 лет назад он провел несколько матчей в составе армейцев, вскоре оказавшись в составе красно-белых. В марте лидером атак «Ростова» стал забивший три мяча Алексей Ионов.
ЦСКА весной в чемпионате страны еще не пропускал, при этом подопечные Виктора Гончаренко сумели выйти в четвертьфинал Лиги Европы, где в ближайший четверг сыграют в Лондоне с местным «Арсеналом». Не выйдет против ростовчан защитник Марио Фернандес, который должен залечить травму к матчу в британской столице.
Армейцы не выигрывали в гостях у «Ростова» с 2006 года, за девять последних матчей четырежды сыграв вничью и потерпев пять поражений. В августе в Москве ЦСКА победил ростовчан, которых тогда возглавлял Леонид Кучук, со счетом 2:0 — отличились Василий Березуцкий и Витиньо. В случае выхода в воскресенье на поле защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сыграет 350-й матч в чемпионатах России.
Матч «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ. Начало — 18:30 мск.
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