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Гаттузо: «Физически „Милан“ не так силён, как „Ювентус“
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Гаттузо: «Физически „Милан“ не так силён, как „Ювентус“ 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Ювентуса» (1:3) отметил сильные стороны соперника, который лидирует в Серии А.
— Мы счастливы нашей игрой. Думаю, что она была похожа на показанную нами в Лондоне против «Арсенала». Мы играли хорошо, но не добились положительного результата. Сделанного нами этим вечером было недостаточно.
Нам предстоит сфокусироваться на дерби. У нас качественная команда, но физически мы не так сильны, как «Ювентус». Мне жаль, что мы не победили, потому что в футболе никто не помнит хорошую игру, а только победы, — сказал Гаттузо на пресс-конференции.
"Милан" занимает шестое место в Серии А, набрав 50 очков.
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