Что пишут читатели в редакцию «Чемпионата». Подборка лучших писем 1 апреля

Подборка душевных писем главному редактору «Чемпионата» от благодарных читателей.

1 апреля главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко хочет покаяться. Ежедневно на его почту (по традиции она находится в открытом доступе) приходит пара десятков писем от неравнодушных читателей. Там есть всё: советы, как сделать сборную России по футболу чемпионом мира; снисходительные или великодушные указания на ошибки; пожелания сгореть в аду; вариант пыток для Виталия Мутко , а также правдоподобная версия, откуда взялась соль в допинг-пробах российских олимпийцев.

К сожалению, реагировать на все эти письма невозможно — иначе рабочий день будет состоять только из переписок. Но могу гарантировать: каждое послание читается, принимается к сведению, а дальше при необходимости запускается в дело. И в качестве извинения в этот знаменательный день я хочу опубликовать топ-10 писем, которые надолго остановили нормальное течение рабочего дня в редакции «Чемпионата». Они стоят того, чтобы о них узнал весь мир. Да, все письма подлинные, орфография и пунктуация кое-где изменены — у нас всё же приличное заведение. Без шуток.

Сборная России — чемпион мира по спортивной мормышке!

«Здравствуйте, почему на championat.com вы не освещаете победу нашей сборной на чемпионате мира по спортивной мормышке? Или для вас это не спорт? Уж пару строк-то могли написать!». (Серьёзно: на прошедшем в Казахстане XV чемпионате мира по спортивной ловле рыб на мормышку сборная России стала первой в командном зачёте. На турнире, кстати, был допинг-контроль (ещё раз: тут не шутят!). А на награждении наши ребята спели гимн.)

Повышенное содержание соли — это от большой любви

«С точки зрения нумерологии повышенное содержание соли в организме спортсменов может быть вызвано либо от большей концентрации силы, либо от большей любви. Можно сравнить тесты разных групп спортсменов или даже одной группы в состоянии пика формы и её упадка. Соответственно ненависть, как противоположность любви, может давать меньшее количество соли. Это к возможному различию в показателях у особо активных в этом отношении западных спортсменов. Сказанное подлежит проверке на практике».

Гадание на образование по фотографии

«Я решил написать это письмо, так как неграмотность в написании статей преисполнила мое нежелание писать это письмо. Очередной раз в заголовке я увидел слово «дичь», даже без кавычек. Это нормально? Что же вы закончили, какое учебное заведение, чтобы такое печатать, на, казалось бы, приличном сайте? Или у вас заработная плата настолько низкая, что вы это пропускаете… А на фото будто бы образованный человек. Почему мне так стыдно за вас? Да, за вас, не с большой буквы. Позор вам и мое отвращение! Без уважения, ваш бывший читатель».

Временной синхронизм — гарантия победы на мундиале

«Что может игрокам команды России принести победу на мундиале — это временной синхронизм. Это понятие из области психологии и вид телепатии. Многие такой эффект осознавали, как способность узнать мысленный образ предвестника следующего за мгновение события. Мало кто знает, как и когда этот эффект проявить, а тем более загадкой остается чувство эффекта развить. Ваш покорный слуга может представить рефлекторную методику приобретения такого чувства в статичном состоянии и динамических играх на согласованном с 2-3 ребятами команды периоде 1,5-2 месяца. Есть другие варианты».

Как правильно наказать «чёрного лебедя» Мутко

«В связи с экстраординарной ситуацией вокруг нашей олимпийской сборной «Национальный комитет+60» по наказу спортивных болельщиков обращается к президенту РФ Путину В. В. с предложением перевести В. Л. Мутко, ставшего «ЧЕРНЫМ ЛЕБЕДЕМ», на работу в Совет Федерации ! По мнению миллионов болельщиков, кураторство спорта следует поручить Герою России Сергею Шойгу ! Давление МОК, ВАДА и ФИФА на РФ сейчас приобретает совершенно катастрофические формы, по факту, в ближайшие годы нам придется держать грамотную оборону в развязанной Западом «спортивной войне»! Надо помнить, что ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ МУТКО, однозначно, играет на руку недругам РФ, которые стремятся сорвать судьбоносные выборы! Полагаем, что знаменитый спасатель С. К. Шойгу оправдает доверие ВВП — наведет армейский порядок и в спорте!»

Свиной и птичий грипп — наш шанс вернуть флаг и гимн

«Свиной грипп, птичий грипп поразил Северную Корею и Южную Корею за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр. Это наш шанс вернуть наш флаг и гимн. У меня очень сильный иммунитет, чтобы сделать лекарства при помощи моей крови. Пришлите своего представителя, чтобы проверить».

Перевод сайта на русский язык

У меня такой вопрос. Почему у Вас страница в Сети не переведена на русский язык? В русском языке нет слов «центр», «бизнес», «букмекер», «котировки», «контакт», «популярно», «рейтинг», «трансфер», «лидер», «матч», «топ». Все перечисленные слова переводятся на русский язык, почему Вы их не переводите?».

«Готов предложить вам материал, работу над которым завершил 8 марта этого года. Отмечал сразу два события: Женский день и завершение полувекового служения спорту. Надеюсь, что строчку в истории развития мирового спорта я оставил. …Конечно, за маятником надо следить с раннего детства. И это, в общем-то, не такая сложная вещь. В советские времена в каждой школе был детский врач, который регулярно вёл осмотр детей, и проводил антропометрию. Наличие в кабинете врача несложного по конструкции «Устройства», позволило бы оперативно выявить небольшие отклонения и оперативно их устранять… Уверен, что в мире нет ни одного Человека-маятника, работающего в режиме «тик-так». Но к этому надо стремиться… При всех критических издержках, научный уровень Парадигмы адаптивной концепции жизнедеятельности человека можно ставить на одну доску с достижением Илона Маска в области космонавтики. Но наши национальные интересы в области медицины, Минздрав РАН , вынесло за скобки».

Удалите статью и накажите автора!

«Прочитала статью о Саше Трусовой. До самого вечера подобрала нужные слова, чтобы ответить на этот мерзкий пассаж. Ум отказывается верить, что главный редактор мог одобрить эту гадость. 13-летняя девочка занимается любимым делом, хочет быть лучшей и, заметьте, не сидит дома над гаджетами, а работает изо всех сил. Мне много попадалось гадких статей, но на это уже смолчать не смогла! Вместо того чтобы поддержать чемпионку, автор вылил просто ушат дерьма на неё. Противно и мерзко! Пожалуйста, удалите эту статью и накажите автора».

Похвала храбрости

«Прежде всего, хотел Вас поблагодарить за крайне редко встречающуюся ныне, особенно среди представителей журналистского цеха, действительно — патриотическую позицию. Не продиктованную текущими конъюнктурными веяниями или разнарядкой, а базирующуюся, исключительно на чести и совести, на стремлении донести до читателей истинную правду, какой бы жуткой или неудобной сверху она не была. В этом-то, считаю, и состоит миссия журналиста. Ваш недавний манифест относительно Олимпиады многие умы всколыхнул и заставил задуматься… Вы храбрый человек и настоящий журналист, что вдвойне для меня приятно».

Письмо года

«Мы бедные читатели, а вы — бедный редактор. Как такое можно публиковать?!».