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Буффон надеется, что «Ювентусу» повезет в мелочах в противостоянии с «Реалом»
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Буффон надеется, что «Ювентусу» повезет в мелочах в противостоянии с «Реалом» 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь туринского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с мадридским "Реалом". Первая игра состоится в Турине 3 апреля.
"Чтобы пройти «Реал», нужно сыграть так, как умеем. Ничего больше, — заявил Буффон, которого цитирует РИА Новости. — Разве что немного везения в определенные моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат. Я же прекрасно знаю, каково это — пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, «Ювентусу» повезет в мелочах".
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