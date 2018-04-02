Буффон надеется, что «Ювентусу» повезет в мелочах в противостоянии с «Реалом» 

Вратарь туринского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с мадридским "Реалом". Первая игра состоится в Турине 3 апреля.
"Чтобы пройти «Реал», нужно сыграть так, как умеем. Ничего больше, — заявил Буффон, которого цитирует РИА Новости. — Разве что немного везения в определенные моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат. Я же прекрасно знаю, каково это — пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, «Ювентусу» повезет в мелочах".