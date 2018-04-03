Буффон поздравил Касильяса с 1000-м матчем в карьере

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера «Порту» Икера Касильяса с 1000-м матчем в профессиональном футболе.

«Не уверен, узнал ли ты меня, потому что я немного постарел, но это Джиджи Буффон. Мне сказали, что ты добился значимого достижения, и я хотел бы выразить тебе свои искренние поздравления, потому что думаю, что ты можешь гордиться тем, что покорил такую отметку. Очевидно, когда кто-то сыграл 1000 матчей, это значит, что прошло уже много времени, и, возможно, сейчас у тебя больше морщин, но по-настоящему важно, что, выходя на поле, ты показываешь, что по-прежнему можешь соревноваться с 20-летними игроками. В конце концов, настоящая молодость — это то, что находится внутри и что проносится с нами через всю жизнь. Поздравляю и обнимаю, Джиджи», — сказал Буффон в ролике, опубликованном в «твиттере» «Порту».