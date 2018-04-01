Главная красавица мирового скелетона. Вы начнете болеть за нее прямо сейчас 

Юлия Канакина — третий номер женской сборной России по скелетону. В общем зачете Кубка мира этого года она заняла 21-е место, уступив лидеру нашей команды Елене Никитиной и Ренате Хузиной. В таком же порядке девушки финишировали и на чемпионате России, который на прошлых выходных состоялся в Сочи.
В этом сезоне Канакина выиграла «серебро» юниорского чемпионата мира, а за следующий олимпийский цикл способна дорасти, как минимум, до участия в Играх.
А еще Юлию называют главной красавицей мирового скелетона. 10 фотографий, которые этот статус подтверждают.
Девушка прекрасна зимой.
И в любое другое время года.
В тренажерном зале.
И в бассейне.
Ей можно восхищаться на соревнованиях.
И на отдыхе.
На окне старого дома.
И на фоне облаков.
Ее утро выглядит идеально.
Хотя от времени суток особо ничего не зависит.