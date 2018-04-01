Главная красавица мирового скелетона. Вы начнете болеть за нее прямо сейчас

Юлия Канакина — третий номер женской сборной России по скелетону. В общем зачете Кубка мира этого года она заняла 21-е место, уступив лидеру нашей команды Елене Никитиной и Ренате Хузиной. В таком же порядке девушки финишировали и на чемпионате России, который на прошлых выходных состоялся в Сочи.

В этом сезоне Канакина выиграла «серебро» юниорского чемпионата мира, а за следующий олимпийский цикл способна дорасти, как минимум, до участия в Играх.

А еще Юлию называют главной красавицей мирового скелетона. 10 фотографий, которые этот статус подтверждают.

Девушка прекрасна зимой.

И в любое другое время года.

В тренажерном зале.

И в бассейне.

Ей можно восхищаться на соревнованиях.

И на отдыхе.

На окне старого дома.

И на фоне облаков.

Ее утро выглядит идеально.

Хотя от времени суток особо ничего не зависит.