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Бюджет Игр-2024 может вырасти на 500 миллионов евро
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Бюджет Игр-2024 может вырасти на 500 миллионов евро 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Комиссия правительства Франции опубликовала инспекционный доклад по организации летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Reuters.
Согласно докладу, стоимость проведения соревнований может подняться на 500 миллионов евро, а некоторые спортивные объекты могут быть не готовы в срок, если первоначальный план не будет изменен.
Авторы доклада предлагают пересмотреть план по строительству олимпийской деревни и принять во внимание археологическую ценность места, жилье мигрантов и школу. Также предложено повторно изучить план по строительству деревни для СМИ.
По мнению комиссии, в случае выполнения рекомендаций бюджет будет превышен на 200 миллионов евро, а не на 500 миллионов.
Ранее бюджет Игр-2024 оценивался в 6,8 миллиарда евро, 1,5 миллиарда из которых выделит государство.
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