Бюджет Игр-2024 может вырасти на 500 миллионов евро 

Комиссия правительства Франции опубликовала инспекционный доклад по организации летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Reuters.
Согласно докладу, стоимость проведения соревнований может подняться на 500 миллионов евро, а некоторые спортивные объекты могут быть не готовы в срок, если первоначальный план не будет изменен.
Авторы доклада предлагают пересмотреть план по строительству олимпийской деревни и принять во внимание археологическую ценность места, жилье мигрантов и школу. Также предложено повторно изучить план по строительству деревни для СМИ.
По мнению комиссии, в случае выполнения рекомендаций бюджет будет превышен на 200 миллионов евро, а не на 500 миллионов.
Ранее бюджет Игр-2024 оценивался в 6,8 миллиарда евро, 1,5 миллиарда из которых выделит государство.