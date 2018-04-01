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Минкультуры не хочет разрывать связи с Британией, заявил Мединский
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Минкультуры не хочет разрывать связи с Британией, заявил Мединский 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минкультуры РФ не планирует разрывать культурные связи с Великобританией и отменять ранее профинансированные программы культурного обмена, сообщил РИА Новости министр культуры Владимир Мединский.
Ранее посольство РФ в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в этой стране и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в Британию.
"Мы не собираемся разрывать культурные связи и отменять программы культурного обмена с Великобританией, которые мы ранее спланировали и уже профинансировали", — сказал Мединский.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.
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