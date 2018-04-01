Минкультуры не хочет разрывать связи с Британией, заявил Мединский

Ранее посольство РФ в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в этой стране и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в Британию.

"Мы не собираемся разрывать культурные связи и отменять программы культурного обмена с Великобританией, которые мы ранее спланировали и уже профинансировали", — сказал Мединский.