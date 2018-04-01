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Обзор финального этапа Super Enduro по преодолению препятствий на мотоциклах
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Обзор финального этапа Super Enduro по преодолению препятствий на мотоциклах 

Чемпионат.com 1 час назад
В Швеции состоялся финальный раунд чемпионата мира Super Enduro — соревнований, где по ходу гонок мотоциклисты преодолевают различные препятствия. Несмотря на не самое сильное выступление на этапе, чемпионский титул завоевал Коди Уэбб.
В общем зачёте американский мотогонщик набрал 202 очка. Второе место по итогам сезона досталось поляку Тадеушу Блазусиаку (185 очков). Тройку сильнейших замкнул британец Уильям Болт, набравший 169 очков.
Завершившийся чемпионат стартовал в декабре 2017 и состоял из 5 этапов.
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