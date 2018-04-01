Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал предстоящую игру с «Тоттенхэмом».

"Это игра, в которой определенно нужно побеждать. «Челси» должен бороться до конца за каждую цель, которую еще можно достигнуть, а в следующем сезоне мы должны быть в Лиге Чемпионов. Мы должны добыть победу над «Тоттенхэмом».

Я понимаю, что ничего не кончено, пока остаются математические шансы, но нам будет очень сложно, если мы проиграем" — приводит слова Алонсо Sly Sports.

Поединок между «Челси» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.