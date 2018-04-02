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Хаби Алонсо: «Бавария» должна доказать, что является фаворитом"
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Хаби Алонсо: «Бавария» должна доказать, что является фаворитом" 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией». Игра состоится 3 апреля в Испании.
"Я считаю, что «Бавария» в этом противостоянии фаворит, но это ничего не значит. Команда должна на поле показать, что является фаворитом. Сейчас «Бавария» выглядит очень хорошо, у меня хорошее предчувствие. Но будет непросто. В составе «Севильи» играют хорошие футболисты, болельщики там очень страстные. Для них это будет шанс выйти в полуфинал. В четвертьфинале может произойти все, что угодно", — цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».
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