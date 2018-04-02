Хаби Алонсо: «Бавария» должна доказать, что является фаворитом"

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией». Игра состоится 3 апреля в Испании.

"Я считаю, что «Бавария» в этом противостоянии фаворит, но это ничего не значит. Команда должна на поле показать, что является фаворитом. Сейчас «Бавария» выглядит очень хорошо, у меня хорошее предчувствие. Но будет непросто. В составе «Севильи» играют хорошие футболисты, болельщики там очень страстные. Для них это будет шанс выйти в полуфинал. В четвертьфинале может произойти все, что угодно", — цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».