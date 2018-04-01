Буффона ждёт бессонница из-за Роналду

— Мы знаем, что нас ждут бесчисленные сложности, что будем играть против команды, которая нас сильнее, так говорит история, и в составе которой есть невероятные личности, — цитирует Буффона RMC Sport.

— Тем не менее, мы также осознаем, что по итогам двух матчей не всегда побеждает самая талантливая команда. Играя против таких команд, как «Реал», отсутствие какого-то футболиста не особо скажется. Осознание того, что мне предстоит сыграть против Роналду приведет к нескольким бессонным ночам, — добавил ветеран.

"Ювентус" с «Реалом» сыграют 3 и 11 апреля.