Дзюдоисты из Чечни и Кабардино-Балкарии стали призёрами «Большого шлема»

Более 250 дзюдоистов из 34 государств оспаривали в Екатеринбурге награды третьего этапа Гран-при «Большой шлем».

На уральских татами богатый букет наград собрали российские мастера подсечек и захватов.

В копилке нашей дружины оказалось девять медалей: две высшей пробы, три серебряного и четыре бронзового достоинства. Свой вклад в этот результат внесли чеченские спортсмены, положившие в общий фонд три трофея. В категории до 60 килограммов преуспел Ислам Яшуев, который в порядке живой очереди разделался с монголом Миагмардори Батгерелем, французом Седричем Револем, японцем Юмой Ошимой, но в финале уступил казаху Елдосу Сметову.

Серебряный почин земляка поддержал Якуб Шамилов , который стал призёром в весе до 66 килограммов. Северокавказский единоборец также отпраздновал успех в трёх боях, преодолев сопротивление француза Киллиана ле Блу, монгола Бакшуу Йондонперенлея и соотечественника, Абдулу Абдулжалилова из Дагестана. Но в решающем поединке уроженец Аргуна проиграл японцу Хифуми Абе.

Тройку лучших в категории свыше 100 килограммов замкнул Тамерлан Башаев. Воспитанник клуба «Эдельвейс» начал турнир мощно, сокрушив грузина Гурама Тушишвили, но затем открыл путь в полуфинал голландцу Хенку Гролю. И всё же завершил состязания в Свердловской области чеченский супертяжеловес на мажорной ноте. В группе утешения он одолел соотечественника Антона Брачева и грузина Онисе Бугадзе.

«Большой шлем» стал бронзовым в Екатеринбурге и для Беслана Мудранова, который начал выступления в весе до 60 килограммов с триумфа над Сухробом Бокиевым из Таджикистана. Но затем спортсмена из Кабардино-Балкарии, уже в дополнительное время, выбил из борьбы за медали Юма Ошима. В группе утешения действующий олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион Европы разобрался с марокканцем Иссамом Бассу и французом Валиде Хайяром — и поднялся на третью ступень пьедестала почёта.