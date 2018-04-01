Чемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло $1,65 млрд

Остается две недели до завершения регулярного чемпионата НБА, и можно говорить о позиционировании команд перед плей-офф матчами. «Шарлотт Хорнетс» уже на пять с половиной игр выпадают из финального плей-оффа на Восточной конференции при том, что остается всего семь игр, и уже завтра вечером они могут быть официально исключены из соревнования. Уже в одиннадцатый раз команда пропустит плей-офф за 14 сезонов, которые прошли с момента возрождения франшизы в 2004 году.

Легенда НБА Майкл Джордан приобрел контрольный пакет акций команды в 2010 году, но оказалось, что как владелец клуба он менее успешен нежели на баскетбольной площадке. Джордан шесть раз выигрывал чемпионский титул в составе «Чикаго Буллз», однако «Хорнетс» ни разу не побеждали в плей-офф матчах под его надзором.

Несмотря на неудачи на площадке, «Хорнетс» оказались для Джордана чрезвычайно удачным вложением. В 2006 году Джордан был миноритарным акционером клуба, прежде чем заплатил за команду около $175 млн в 2010 году (в основном унаследованная задолженность) — а также пообещал направить десятки миллионов долларов на будущие операционные издержки. В феврале Forbes оценил команду в $1,05 млрд, включая $150 млн задолженности. Джордану принадлежит примерно 90% «Хорнетс».

Взлет стоимости команды и продолжающийся успех марки Jordan Brand от Nike в этом месяце увеличили состояние Джордана до $1,65 млрд Это на $350 млн больше, чем год назад. Джордан занимает 1477-е место среди богатейших людей мира и поднялся на 90 пунктов по сравнению с прошлым годом. Среди богатейших людей США он занимает 455-ю позицию (в прошлом году порог входа в список Forbes 400 равнялся $2 млрд).

За последний год стоимость «Хорнетс» выросла на 35%. Команды НБА с низкой выручкой выиграли от растущего потока прибыли от национальных телеканалов и международных составляющих, которые равномерно распределены между тридцатью франшизами лиги. Команды вроде «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» надеются, что их арены и сделки с местными телеканалами позволят увеличить стоимость франшиз до $3 млрд и более.

«Хорнетс» все еще находятся на нижней ступени финансовой иерархии НБА: по подсчетам Forbes, в стоимости им уступают только «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Но поддержка фанатов только возросла с тех пор, как Джордан переименовал команду из «Бобкэтс» в «Хорнетс» на сезон 2014-2015 годов. На протяжении десяти лет у команды были одни из худших показателей по посещаемости матчей, пока она не вернулась к оригинальному названию. В прошлом году она заняла 17-е место среди команд НБА, когда число зрителей на каждой игре составило в среднем 17 332 человека, а затем опустилась до 26-го места.

Дела «Хорнетс» в этом месяце улучшились благодаря новому контракту с телеканалом FS Southeast, который вступает в силу в следующем сезоне. По данным Charlotte Business Journal, Fox будет ежегодно выплачивать «около $20 млн, по сравнению с $14 млн в этом сезоне».

До «Хорнетс» состояние Джордана состояло из заработанного за время карьеры в НБА и в особенности из спонсорских контрактов. В качестве игрока Джордан заработал $90 млн за пятнадцать лет, проведенные на площадке. Он оставался самым высокооплачиваемым игроком НБА на протяжении всего двух сезонов за свою карьеру, но он заработал еще $1,4 млрд (до налогообложения) благодаря контрактам с корпорациями, с тех пор как стал профессиональным игроком в 1984 году, включая его доходы после ухода из игры. Заработок Джордана за всю его карьеру составляет $1,85 млрд (с учетом инфляции), что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Крупнейшим благодетелем Джордана остается Nike. Изначально компания подписала с Джорданом, игравшим тогда в команде Университета Северной Каролины, пятилетний контракт на общую сумму $2,5 млн, плюс роялти. Джордан окончательно попрощался с игрой в 2003 году, но Jordan Brand все еще доминирует на рынке баскетбольной ретро-обуви: в прошлом году на ранке США его доля составляла 65%, по данным исследовательской компании NPD Group (бренд Nike занимает 23% а Adidas — 9%). Кроме того, по словам Мэтта Пауэлла из NPD, у принадлежащего Nike Jordan Brand есть еще и крупный бизнес в Китае.

Совместные проекты Джордана и Nike принесли компании $3,1 млрд за 2017 налоговый год. Доля Джордана составляет заметно больше $100 млн Кроме того, Джордан по-прежнему имеет спонсорские соглашения с Hanes, Gatorade и Upper Deck, что также способствует увеличению его состояния.

Перевод Натальи Балабанцевой

Читайте также

Со школьного двора — в список Forbes: как миллиардеры зарабатывают на баскетболе