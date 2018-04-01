Михаил Ведерников заявил о готовности баллотироваться на пост губернатора Псковской области 

Михаил Ведерников заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Псковской области, об этом он рассказал членам молодежного парламента региона на выездном заседании в Бору Бельково (Печорский район). Как рассказал молодым парламентариям Ведерников, в ближайшее время он представит свой проект «Команда 2018», в котором объединятся молодёжь и представители общественности. «Когда молодой человек придет, к примеру к главе района со знаком „Команда 2018“, с какой нибудь инициативой, то вряд ли его отправят „гулять вокруг администрации“, — отметил ВедерниковПо поводу борьбы с политическими конкурентами врио губернатора ответил кратко „Я готов“. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.