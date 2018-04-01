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Михаил Ведерников заявил о готовности баллотироваться на пост губернатора Псковской области
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Михаил Ведерников заявил о готовности баллотироваться на пост губернатора Псковской области 

Псковская губерния 1 час назад
Михаил Ведерников заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Псковской области, об этом он рассказал членам молодежного парламента региона на выездном заседании в Бору Бельково (Печорский район). Как рассказал молодым парламентариям Ведерников, в ближайшее время он представит свой проект «Команда 2018», в котором объединятся молодёжь и представители общественности. «Когда молодой человек придет, к примеру к главе района со знаком „Команда 2018“, с какой нибудь инициативой, то вряд ли его отправят „гулять вокруг администрации“, — отметил ВедерниковПо поводу борьбы с политическими конкурентами врио губернатора ответил кратко „Я готов“. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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