Михаил Ведерников заявил о готовности баллотироваться на пост губернатора Псковской области 

Псковская губерния: последние новости

Псковская городская дума рассмотрит вопрос о награждении коммуниста Владимира Никитина медалью «За заслуги перед Псковом»

Двери противопожарных выходов в кемеровском ТРЦ на четвёртом этаже были заперты