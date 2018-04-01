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Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции
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Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте MisterChip, который ведет журналист ESPN и AS.
31 марта Алвес в составе парижской команды стал обладателем французского Кубка лиги. В финале турнира столичная команда разгромила «Монако» со счетом 4:1. Для Алвеса этот трофей стал 36-м в карьере, что сделало его самым титулованным игроком в истории. Он обошел британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.
Бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он играл за «Барселону», с которой выиграл большую часть своих трофеев. Алвес стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
34-летний футболист вместе со сборной Бразилии выигрывал Кубок Америки и дважды Кубок Конфедераций.
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