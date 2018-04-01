Правила поведения на лыжне

В Норвегии сейчас пасхальные каникулы, и, следуя давней традиции, норвежцы устремились в горы, чтобы последние дни в этом сезоне насладиться скоростным спуском или просто пробежаться по лыжне. А как же иначе? Ведь понятие «жизнь на свежем воздухе» — неотъемлемая часть жизни норвежцев.

В жизни этой есть определенные правила. В частности, хорошим тоном считается приветствовать тех, кто встретился тебе во время прогулки — как лыжной, так и пешей.

Но Норвежское туристическое общество озабочено тем, что эта традиция может исчезнуть. И простые норвежцы тоже разделяют эти опасения, сообщает Норвежская телерадиовещательная компания NRK.

Среди возможных причин отступления от правил вежливости называют то, что, когда ты бежишь на лыжах, тебе попадается чересчур много людей. И не все они расположены к приветствиям. Тогда ты тоже не приветствуешь их в ответ.

Корреспондент NRK поинтересовался у лыжников: что они обычно говорят тем, кто встретился с ними на лыжне. Оказалось, что это совсем простые слова: «Привет», «Здорово покататься сегодня на лыжах», «Хорошего дня».

Но иногда достаточно бывает просто улыбнуться.