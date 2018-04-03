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Эминем представил клип «Framed»
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Эминем представил клип «Framed» 

Аpelzin.ru 47 минут назад
Фото: Журнал EJ
Эминема выпустил клип на сингл «Framed», который вошел в его девятый студийный альбом «Revival». Релиз пластинки состоялся 15 декабря. https://www.youtube.com/watch?v=PVbQrvlB_gw
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