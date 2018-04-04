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У Эминема вышел новый клип на песню Framed
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У Эминема вышел новый клип на песню Framed 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
4 апреля на своем ютьюб-канале Эминем выложил новый клип на песню Framed, вошедшую в альбом Revival, релиз которого состоялся в декабре 2017 года.
В клипе, режиссером которого выступил Джеймс Ларез, звезда играет роль серийного убийцы. Герой хоррор-видео сбегает из психиатрической больницы и совершает беспорядочные убийства, позднее забывая о своих преступлениях.
В середине февраля Эминем совместно с Эдом Шираном выпустил семиминутное видео на песню River.
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