У Эминема вышел новый клип на песню Framed

4 апреля на своем ютьюб-канале Эминем выложил новый клип на песню Framed, вошедшую в альбом Revival, релиз которого состоялся в декабре 2017 года.

В клипе, режиссером которого выступил Джеймс Ларез, звезда играет роль серийного убийцы. Герой хоррор-видео сбегает из психиатрической больницы и совершает беспорядочные убийства, позднее забывая о своих преступлениях.

В середине февраля Эминем совместно с Эдом Шираном выпустил семиминутное видео на песню River.

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