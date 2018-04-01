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Псковская городская дума рассмотрит вопрос о награждении коммуниста Владимира Никитина медалью «За заслуги перед Псковом»
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Псковская городская дума рассмотрит вопрос о награждении коммуниста Владимира Никитина медалью «За заслуги перед Псковом» 

Псковская губерния 52 минуты назад
На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят вопрос о награждении Владимира Никитина медалью «За заслуги перед Псковом» на основании ходатайства руководителя фракции КАРФ в Псковской городской Думе от 14 марта. В документах отмечается, что Никитин был депутатом Псковского городского Совета народных депутатов с 1986 года по 1990 год, председателем Псковского городского Совета народных депутатов с марта по октябрь 1990 года, депутатом Государственной Думы РФ с 1995 года по 2015 год. Группа депутатов предлагает вручить ему медаль за активное участие в общественно-политической жизни города Пскова, большой вклад в социально-экономическое развитие города Пскова и Псковской области и за заслуги в развитие парламентаризма в России. Добавим, 5 апреля Владимиру Никитину исполняется 70 лет. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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