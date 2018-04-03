Газзаев предлагает ввести налоговые льготы инвесторам профессиональных спортивных клубов

"Уверен, что мы должны уходить от государственного финансирования. Профессиональные клубы должны быть исключительно частными", — заявил он во вторник на круглом столе в Госдуме.

"У меня есть конкретные предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс. Компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль", — предложил он. На его взгляд, «другого пути встать на профессиональные рельсы просто нет». «Иначе мы не сможем стабильно развиваться и соответствовать требованиям финансового „фэйр-плей“, — заявил политик.

Как отметил Газзаев, например, „для привлечения частных инвесторов в футбол необходимо на государственном уровне принимать меры по стимулированию инвестиций за счет льготного налогообложения либо предоставления других льгот, например, на использование земли в коммерческих целях“. В качестве примера он привел опыт Китая. Там, по его словам, компаниям, которые финансируют различные футбольные проекты, налог на прибыль был снижен с 25% до 15%. „Это привело к существенному росту интереса к футболу со стороны крупных корпораций и бизнеса“, — указал парламентарий.

»Уверен, что и в России бизнесмены и компании, в том числе региональные, с удовольствием поддержали бы футбол во всех его проявлениях, если получат определенные льготы со стороны государства", — заключил депутат.