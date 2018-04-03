Агуэро не сыграет против «Ливерпуля»

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро не сможет принять участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает "Советский спорт".
По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, Агуэро продолжает восстанавливаться от травмы.
"Он остался в Манчестере. Он был травмирован две недели и не успел восстановиться. Зато готов играть Фабиан Делф. И у меня есть четкий план на завтра", — сказал Гвардиола.
Первый матч четвертьфинала между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 4 апреля в Ливерпуле. Начало игры — в 21:45 мск.