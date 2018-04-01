Хосеп Гвардьола: «Приоритет для нас — Лига чемпионов, а не манчестерское дерби»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы клуба над «Эвертоном» (3:1) заявил, что для команды важнее четвертьфинальная лигочемпионская дуэль с «Ливерпулем», чем дерби в чемпионате против "Манчестер Юнайтед" , которое состоится на следующей неделе и может обеспечить «горожанам» досрочный титул. "Все наши мысли сейчас связаны с «Ливерпулем», хотя я понимаю, что вы хотите поговорить о матче против «Юнайтед». Приоритетом для нашей основы являются именно лигочемпионские дуэли" — приводит слова испанского специалиста The Guardian Напомним, матчи еврокубкового противостояния двух английских клубов состоятся 4 и 10 апреля, а первая игра пройдет на «Энфилде». Напомним, «Ливерпуль» является единственным клубом, нанесшим «горожанам» поражение в текущем сезоне премьер-лиги.