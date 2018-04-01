Ещё
Хосеп Гвардьола: «Приоритет для нас — Лига чемпионов, а не манчестерское дерби»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хосеп Гвардьола: «Приоритет для нас — Лига чемпионов, а не манчестерское дерби» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы клуба над «Эвертоном» (3:1) заявил, что для команды важнее четвертьфинальная лигочемпионская дуэль с «Ливерпулем», чем дерби в чемпионате против "Манчестер Юнайтед", которое состоится на следующей неделе и может обеспечить «горожанам» досрочный титул.
"Все наши мысли сейчас связаны с «Ливерпулем», хотя я понимаю, что вы хотите поговорить о матче против «Юнайтед». Приоритетом для нашей основы являются именно лигочемпионские дуэли" — приводит слова испанского специалиста The Guardian.
Напомним, матчи еврокубкового противостояния двух английских клубов состоятся 4 и 10 апреля, а первая игра пройдет на «Энфилде». Напомним, «Ливерпуль» является единственным клубом, нанесшим «горожанам» поражение в текущем сезоне премьер-лиги.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гризманн отказал "МЮ" ради "Барселоны"? Поль Погба: "Мне рано уходить из "МЮ" "Рубин": "Посмотрите, на каком стадионе нам сегодня предстоит сыграть"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ8
Ибрагимович забил в США с 40 метров9
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным51
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут106
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение