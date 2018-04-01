Коты всегда садятся в круг: в Сети провели смешной эксперимент

Кошки давно и прочно владеют сердцами людей. Соцсети переполнены фотографиями и видеороликами с участием пушистых питомцев, а изучение кошачьих повадок — одно из любимых занятий человечества.

Один из пользователей интернета заметил интересную закономерность: если выложить на полу круг с помощью чего угодно — обруча, ремня, провода, гирлянды, верёвки, одежды — кот обязательно усядется в его середину. Собственно, круг — это весьма условная фигура, котики также охотно садятся в овал, квадрат, ромб и прямоугольник.

Юзер поспешил рассказать о своём любопытном наблюдении всему интернету, чем породил стихийный флешмоб. На развлекательном портале reddit даже появился сабреддит CatCircles, в котором люди публикуют фотографии животных в кругах — причём не только кошек, но и собак.

Тягу котиков к кругам попробовал объяснить специалист по кошачьей психологии и автор книги Cat Sense учёный Джон Брэдшоу : «Исследовать всё новое — их естественный инстинкт. Для котов, которые используют свои нюх и слух гораздо чаще, чем человек, круги и не круги вовсе, а нечто новое и неизвестное. Животное может интерпретировать нарисованный вами круг следующим образом: вот место на полу, которое пахнет не так, как пять минут назад. Сяду-ка я и посмотрю, что произойдёт».

С другой стороны, по словам учёного, коты в кругах могут быть не более чем предвзятостью ожиданий, в психологии это означает, что человек подтверждает ту информацию, которая соответствует его убеждениям, независимо от её правдивости. «Если вы нарисуете круг, а ваш кот в него не сядет, вы ведь не будете рассказывать об этом всему интернету, верно?», — посмеялся кошачий специалист.

Попробуйте провести этот эксперимент на своём котике. Пользователи говорят, что приманка кругом работает безотказно. Расскажите нам о результатах в комментариях, ждём с нетерпением!

Кстати, недавно «Ридус» рассказывал о другом очень смешном флешмобе — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.

Также мы публиковали фотографии, доказывающие то, что коты — это жидкость и могут затечь куда угодно, особенно в ваше сердечко.