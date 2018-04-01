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Александр Бубнов: В матче «Урал» — «Рубин» ставлю на ничью
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Александр Бубнов: В матче «Урал» — «Рубин» ставлю на ничью 

Советский спорт 29 минут назад
«Прогноз: 1:1. Соседи по турнирной таблице имеют примерно равные шансы на успех по итогам очной встречи. „Урал“ большинство домашних матчей сезона свел вничью, а „Рубин“ не всегда успешно играет на выезде.
Думаю, что в данном случае можно рассчитывать либо на победу одной из команд с минимальным перевесом, либо на равенство в счете. Скорее всего, предпочтительнее смотрится второй вариант», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Урал» — «Рубин» начнется в 14:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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