Александр Бубнов: В матче «Урал» — «Рубин» ставлю на ничью

«Прогноз: 1:1. Соседи по турнирной таблице имеют примерно равные шансы на успех по итогам очной встречи. „Урал“ большинство домашних матчей сезона свел вничью, а „Рубин“ не всегда успешно играет на выезде.

Думаю, что в данном случае можно рассчитывать либо на победу одной из команд с минимальным перевесом, либо на равенство в счете. Скорее всего, предпочтительнее смотрится второй вариант», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Урал» — «Рубин» начнется в 14:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.