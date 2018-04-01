Когда мы вместе, никто не круче: Почему «Бавария» и Хайнкес повторят успехи сезона 2012/2013

Дортмундская «Боруссия», главный конкурент мюнхенской «Баварии» (казалось бы) на внутренней арене, приехала погостить в Мюнхен и получила 6 безответных мячей. Шесть! Спокойно, буднично. Представьте, что «Барселона» отгрузит "Реалу" столько же или «Манчестер Сити» накидает «Ливерпулю»"полную котомку (по 5 кстати было в обоих случаях), и на следующий день никто не обсудит эти встречи, потому что это норма. Нет, Испания и Англия будут кипеть тем матчем, обсуждать, размышлять как же так вышло. И только союз «Баварии» и Хайнкеса приучил нас — нет ничего неожиданного в доминации мюнхенцев на внутренней арене, 6:0 с Дортмундом обыденный результат. Обсуждать этот матч? Не стоит лишний раз жалить «шмелей». Немного каламбура.

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Зачем вообще букмекеры принимают ставки на матчи «Баварии» в Бундеслиге, а тем более долгосрочные пари на её чемпионство? Только прошла новость о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером мюнхенского суперклуба — сворачивайте линию, уменьшайте коэффициент на «Баварию» до предела. Досталась мюнхенская машина «дедушке» Юппу в разрозненном состоянии. Игроки конфликтовали с Карло Анчелотти , на пять баллов отставали от дортмундской «Боруссии», всухую влетели «Хоффенхайму». Казалось бы, нужно время, чтобы выправить ситуацию. Не смешите Хайнкеса. С ходу разгром «Фрайбурга» 5:0, затем количество побед подряд как забитых мячей в первом матче, и моментально добытое единоличное лидерство. Портал "Евро-футбол.ру" пытается понять секрет магического воздействия Юппа Хайнкеса на мюнхенскую «Баварию» и найти несколько ошибок в действиях букмекеров.

Как он это делает, непонятно. Действительно, магия, но при Хайнкесе «Бавария» моментально становится слаженным механизмом, максимально создавая ощущение машины. Командное взаимодействие стоит во главе угла, каждый играет ради общего успеха, нет лишних движений и неоправданных ходов. Параллель с сезоном 2012/2013 напрашивается сама собой. Это был лучший год мюнхенского клуба в новой истории. Мировой футбол вообще с тех времен не видел столь мощной команды (сколько бы не спорили фанаты «Реала» и «Барселоны»).

Тогда Юпп Хайнкес выиграл с «Баварией» все 4 трофея, заранее объявив, что уходит на покой. Сегодня в активе мюнхенцев победа в Суперкубке Германии (добытая ещё с Карло Анчелотти), одно очко до чемпионского титула, полуфинал Кубка Германии и четвертьфинал Лиги чемпионов. Подгружается картина пятилетней давности. По сути, 2 титула из 4-ёх уже в кармане, борьба в Кубке Германии может завершиться не в пользу «Баварии» только в исключительном случае, в соперниках значатся «Байер» и победитель пары «Шальке» — «Айнтрахт», остаётся Лига чемпионов.

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Главный клубный турнир Европы в этом году интересен как никогда. Особенно красочными будут полуфиналы. В сезоне 2012/2013 именно на этой стадии схлестнулись «Барселона» и «Бавария», тогда весь мир лицезрел силу машины Юппа. С общим счётом 7:0 мюнхенцы переиграли каталонцев, даже великий Лео Месси был бледной тенью самого себя в первом матче, а на второй не вышел из-за травмы. Повторение этого двухматчевого противостояния ой как возможно. По крайней мере обе команды уже одной ногой в полуфинале.

Самая главная прелесть «Баварии» — про неё не страшно писать хвалебные оды. Мюнхенцы одной ногой в полуфинале — фраза уже сказана, написана и продумана много раз, но это никак не повлияет на настрой Хайнкеса. Юпп выведет своих подопечных как не последний бой, только настоящее чудо поможет игрокам Монтеллы зацепиться за результат. Разгром Дортмунда читался задолго до очного поединка. Даже терзали сомнения — после сборных игроки приезжают в разобранном состоянии, вдруг поберегутся перед Лигой чемпионов. Но нет. «Бавария» вышла и сделала всё как нужно. Дисциплинированно, монолитно, уверенно. Единый механизм просто раздавил «шмелей», не смысла анализировать события той встречи. Такую роботизированную игру строит только Юпп Хайнкес. Всё вертикально, быстро, спокойно.

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И конечно же Юпп Хайнкес. Он снова в Мюнхене, он снова сколотил команду без нервов и слабых мест. Непонятно как можно обыграть «Бавария» без улыбки фортуны. Задачи внутреннего первенства ограничиваются победами в двух-трёх матчах, и требл можно смело добавлять в клубный музей. «Севилья», конечно разбила автобус Жозе Моуринью, но тем самым только повысила к себе внимание. А дисциплинированным игрокам Юппа Хайнкеса это лишь добавит мотивации, говорить о разнице в классе этих клубов не стоит.

Значит, в Лиге чемпионов осталось тоже сыграть три матча на максимуме возможностей. Умеют ли это делать «Бавария» и Хайнкес? Загляните в историю, всё тот же сезон 2012/2013. У «Баварии» и «дедушки» Юппа есть всё для повторения феноменальных успехов пятилетней давности, после этого можно в очередной раз красиво уйти на покой. Букмекеры дают больше шансов на победу в Лиге чемпионов «Барселоне» и «Манчестер Сити». Ох и ошибаются они (по скромному мнению автора), ох и ошибаются. Победитель Лиги чемпионов 2017/2018 — «Бавария» за коэффициент 4,5. Скриньте.