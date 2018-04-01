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Экс-тренер «Челси» в коме после остановки сердца
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Экс-тренер «Челси» в коме после остановки сердца 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. 61-летний экс-игрок сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и «Челси» находится в состоянии искусственной комы после остановки сердца. Об этом сообщает the Mirror.
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