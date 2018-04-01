Ледовый пулемет. Как ХК «Автомобилист» закрывал сезон

Николай Тимашов, Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сыграл финальный аккорд в регулярном сезоне. Хоккеисты, одной ногой находящиеся в отпусках, вышли на лед КРК «Уралец» для того, чтобы поблагодарить своих фанатов за поддержку. Больше десятка спортсменов в традиционных алых цветах сошлись на льду с мастеровитыми лидерами фанатской торсиды. На протяжении двух 20-минутных периодов чаша весов склонялась на разные стороны. (Профессионалам даже пришлось отыгрывать две шайбы). Не остались без внимания и представители СМИ. Игроки клуба КХЛ Александр Торченюк Александр Щемеров показали, как выиграть вбрасывание и забить гол.

Перед поединком с фанатами игроки немного покатались по льду с журналистами. На лед с клюшкой вышли даже те представители прессы, кто никогда не стоял на коньках. Те, кто пишет о хоккее в ежедневном режиме, увлеченно гоняли шайбу, вступали в единоборства друг с другом и следили за приемами, демонстрируемыми профессионалами. Примечательно, что на льду были и девушки.

После этого спортсмены поделились с «АиФ-Урал» мнением насчет итогов сезона. Игроки были самокритичны.

«Если говорить об итогах сезона, то я их оцениваю неудовлетворительно. Вылетать в первом раунде плей — офф не есть хорошо для любой команды. Тем более, для такой, которая собралась у нас в этом году. Мы должны были проходить намного дальше. Сам сезон до стадии плей-офф прошел неплохо. Команда играла. Часто была как на первом месте, так и на втором. На следующий сезон моя личная цель это как можно дальше пройди с командой, и попасть в состав сборной России», — заявил защитник Николай Тимашов.

Нападающий Александр Торченюк присоединился к коллеге.

«Регулярный чемпионат мы сыграли неплохо. Самое большое разочарование для нас это то, что мы вылетели в первом раунде плей-офф. Хотя, как мне кажется, мы играли ничуть не хуже, чем наш соперник «Металлург». Но им повезло больше, потому что у них была лучшая реализация», — отметил форвард.

Через несколько минут к боевой тройке хоккеистов присоединился весь остальной состав и был дан старт игре между профессионалами и фанатами.

Темп матча был очень высоким. То и дело соперники совершали скоростные прорывы по центру. Уже на первых минутах счет стал 1:0 в пользу ХК «Автомобилист». Болельщики — они были в белой амуниции — кинулись отыгрываться, но не смогли реализовать свой острый момент. Вместо фанатской шайбы зрители, которых пришло более двухсот, увидели счет 2:0 на табло, а затем и 3:0 Но «белые» собралась и смогла сравнять счет до 3:3.

Примечательно, что игроки «Авто» переходили в команду фанатов. Это сделали нападающий Гареев, защитник Егорышев и другие. Отметим и игру не по позициям. Так на воротах у «шоферов» стоял Василевский, который по амплуа является игроком обороны.

Поигравшись со своими поклонниками игроки «Автомобилиста» свели матч к победе. Итог встречи 10:9 в пользу «Авто».

Однако все остались довольны, даже проигравшие

«Игра была отличная, и красивая. Спасибо хоккейному клубу «Автомобилист». Хотелось бы, чтобы такие матчи стали традицией и это осуществлялось каждый год. Мы очень благодарны этой команде» — сказал Дмитрий Шулаков, игравший за команду фанатов.

Сами спортсмены также были на подъеме.

«Куча эмоций. Этот матч должен был состояться. Самым главным было отблагодарить наших преданных болельщиков. Большое им спасибо за то, что вышли и отыграли с нами. Игроки и фанаты это одно целое. Мы выходим на лед и у нас шесть игроков на льду и один запасной — наш болельщик. Именно поэтому мы и менялись игроками с болельщиками. Они нас гонят вперед, а мы им отдаем дань, стараемся дать им позитив. Мы не поддавались. А вот болельщики, я думаю, насыпали судье из-за его работы», — заключил нападающий «Авто» Евгений Чесалин

После игры фанаты устроили селфи-сессию со своими любимцами, а затем дружно отправились раздавать автографы толпе зрителей матча, которые толпились в фойе.