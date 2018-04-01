Сироткин — о подозрениях Вильнёва: Кубица не будет так делать

«Технически это возможно. Но я знаю Роберта: это хороший парень, он просто как человек не будет так делать. Плюс при своей работе ты пытаешься в целом улучшать машину, а не подстраивать под себя. Когда ты делаешь что-то под себя, то совсем не обязательно улучшаешь картину в целом. Даже если бы он захотел так сделать, я думаю, физически это было бы не так легко. Команда десять раз подумает, зачем ей то или иное изменение, если оно не даёт прибавки в скорости", — заявил Сироткин в эфире программы «100% скорости» на «СпортFM».