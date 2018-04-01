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Сироткин — о подозрениях Вильнёва: Кубица не будет так делать
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Сироткин — о подозрениях Вильнёва: Кубица не будет так делать 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин выразил сомнение, что третий пилот команды Роберт Кубица мог бы умышленно настраивать машину таким образом, чтобы Сироткину и Лэнсу Строллу было трудно ею управлять. Ранее подобное предположение высказал чемпион 1997 года Жак Вильнёв.
«Технически это возможно. Но я знаю Роберта: это хороший парень, он просто как человек не будет так делать. Плюс при своей работе ты пытаешься в целом улучшать машину, а не подстраивать под себя. Когда ты делаешь что-то под себя, то совсем не обязательно улучшаешь картину в целом. Даже если бы он захотел так сделать, я думаю, физически это было бы не так легко. Команда десять раз подумает, зачем ей то или иное изменение, если оно не даёт прибавки в скорости", — заявил Сироткин в эфире программы «100% скорости» на «СпортFM».
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