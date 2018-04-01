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Дмитрий Балашов: «В выборе полей для домашних матчей должен соблюдаться спортивный принцип»
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Дмитрий Балашов: «В выборе полей для домашних матчей должен соблюдаться спортивный принцип» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказал мнение о предложении рабочей группы РФПЛ об изменении регламента. Вчера стало известно о возможном изменении пункта регламента — о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если стадион будет выбран в качестве резервного. Балашов отметил, что тульский клуб поддерживает такое предложение.
— Мы поддерживаем такое предложение. Спортивный принцип должен соблюдаться. В том числе и в выборе поля для проведения матча.
— То есть вы негативно относитесь к ситуации с домашним полем «Амкара» в Черкизове?
— Не то чтобы негативно, но это добавляет какие-то неспортивные вещи нашему чемпионату. Как и переносы туров, например. Это психологически действует на команды. Сейчас «Локомотив» имеет отрыв вроде бы в пять очков, а в таблицу смотришь — их два. То же самое касается и полей. Это должны быть не стадионы гостевых клубов.
— Однако Амкар" даже получил финансовую выгоду от переноса матча на поле «Локомотива».
— Это все для красного словца. Это не те суммы, на которых надо делать акцент, даже в ситуации «Амкара». Поэтому мы поддерживаем предложение рабочей группы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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