Михаил Ведерников не удовлетворен состоянием молодежной политики в Псковской области 

Врио губернатора Михаил Ведерников раскритиковал ситуацию с молодёжной политикой в Псковской области: как передает корреспондент «Псковской губернии», об этом он заявил на встрече в активом молодёжного парламента при Псковском областном Собрании. «За то время что я нахожусь здесь, я толком не встречал людей, которые занимаются молодежной политикой. Не в обиду «Молодой гвардии», но они уже не ходят по школам и не убеждают молодежь к ним вступать. То, что делается сейчас, та активность молодежи это все происходит не благодаря, а вопреки», — подчеркнул Ведерников и анонсировал проведение в ближайшее время молодежного форума Псковской области, в котором примут участие представители других регионов и зарубежья. Напомним, комитет по молодёжной политике администрации Псковской области был расформирован в октябре 2014 года, превратившись в отдел по молодёжной политике при управлении образования Псковской области. Руководитель комитета по молодёжной политики Александр Егоров стал первым заместителем начальника управления внутренней политики. В начале 2010 года предыдущий губернатор Андрей Турчак лично взялся курировать комитет, однако в августе того же года передал кураторство вице-губернатору Вере Емельяновой. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».