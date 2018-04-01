Монтелла: «Севилье» не хватало хладнокровия, чтобы прикончить «Барселону»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла сожалеет об упущенной победе в матче с «Барселоной» (2:2).

— Нам не хватало хладнокровия, чтобы прикончить соперника, а когда вышел Месси , он изменил ход игры. Я разочарован, как и футболисты, потому что мы приложили столько усилий на протяжении 88 минут.

Эусебио ди Франческо знает, что делать, но будет легче, если Месси не сыграет, — заявил Монтелла после игры.

Каталонцы сравняли счет перед финальным свистком, а Лионель Месси вышел на замену. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Ромы».