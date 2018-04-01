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Монтелла: «Севилье» не хватало хладнокровия, чтобы прикончить «Барселону»
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Монтелла: «Севилье» не хватало хладнокровия, чтобы прикончить «Барселону» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла сожалеет об упущенной победе в матче с «Барселоной» (2:2).
— Нам не хватало хладнокровия, чтобы прикончить соперника, а когда вышел Месси, он изменил ход игры. Я разочарован, как и футболисты, потому что мы приложили столько усилий на протяжении 88 минут.
Эусебио ди Франческо знает, что делать, но будет легче, если Месси не сыграет, — заявил Монтелла после игры.
Каталонцы сравняли счет перед финальным свистком, а Лионель Месси вышел на замену. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Ромы».
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