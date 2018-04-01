Бердыев: надеюсь, болельщикам понравится игра «Урал» — «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарии перед началом матча с «Уралом» в 24-м туре РФПЛ.

«Сборники вернулись в разном состоянии. Кто-то из них сегодня выйдет на поле, кто-то — нет. К примеру, Азмун не выйдет, а остальные ребята, слава богу, чувствуют себя нормально. Не знаю, можно ли назвать Центральный стадион фартовым для нас. На всё воля Всевышнего. Что касается предстоящей игры, то, безусловно, она будет интересной. Я надеюсь, болельщикам она понравится, потому что всё-таки это матч открытия нового стадиона, это эмоции. Поэтому надеюсь, что игра будет неплохой».